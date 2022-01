Explications

Papa et Maman se connectent sur le net.

Papa envoie un Mail à Maman.

Ils font ensemble "Partage de fichier"

Papa introduit son disque dur dans le port USB de Maman.

Gloups !

Au moment du téléchargement, Papa réalise qu'il n'a pas mis de pare-feu...

Sacrebleu !

Trop tard pour annuler le transfert et les données !

9 mois plus tard, le petit virus est apparu